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Lucarelli contro Ferragni, la frecciata dopo il malore in Perù: “Al 50esimo giorno di vacanza ci mancava”

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(Adnkronos) –
Selvaggia Lucarelli 'attacca' Chiara Ferragni. L'opinionista tra le Instagram stories ha commentato la disavventura vissuta dell'imprenditrice digitale durante la sua vacanza in Perù, dove Ferragni ha accusato un malore dopo un trekking a oltre 5000 metri di altitudine. 
A raccontare l'episodio è stata la stessa Ferragni, che sui social ha spiegato di aver avvertito un improvviso malessere fisico dopo aver mangiato una pizza: "Mi sembrava di non respirare bene e che il mio braccio non si muovesse bene", ha raccontato. Tornata in hotel l'imprenditrice ha utilizzato una bombola d’ossigeno, che ha tenuto per circa un quarto d'ora: "Poi sono stata bene".  Il racconto non è passato inosservato a Selvaggia Lucarelli che ha commentato con la solita ironia: "In effetti mentre ci sono ancora italiani dispersi in Nepal, il racconto drammatico e la foto con la mascherina d'ossigeno al cinquantesimo giorno di vacanza ci mancava", ha scritto. E in una storia successiva Lucarelli ha rincarato la dose e con tono sarcastico ha aggiunto: "E comunque speriamo che Ferragni stacchi dalle vacanze e si riposi un po' andando al lavoro, ne ha bisogno! Questo stakanovismo non le fa bene!" 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Settembre 2026

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