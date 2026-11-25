Luca Parmitano: “”Le preparazioni per un Ironman e una missione Nasa sono simili””

“Il diagramma di Venn tra la preparazione di un Ironman e la preparazione spaziale è abbastanza sovrapposto”. Così l’astronauta Esa Luca Parmitano ha spiegato il rapporto tra l’allenamento per una gara estrema come l’Ironman (ha appena completato il campionato mondiale nelle Hawaii) e quello necessario per una missione spaziale (Artemis III, durante la quale sarà il pilota dell’equipaggio).



Pubblicato il 25 Novembre 2026