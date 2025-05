Luca Marini, brutto infortunio a Suzuka: fratture e pneumotorace

(Adnkronos) – Brutto infortunio per il pilota della Honda Luca Marini che è caduto durante i test per la 8 ore di Suzuka, che si correrà ad agosto, riportando "una lussazione dell'anca sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro e uno pneumotorace destro". Lo rende noto la casa giapponese con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Marini è stato trasportato all'ospedale locale e stabilizzato, resterà sotto osservazione in Giappone fin quando non sarà ritenuto idoneo a viaggiare. "Grazie a tutti del supporto! Vi tengo aggiornati", ha scritto sui social il fratello di Valentino Rossi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Maggio 2025