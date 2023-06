Love Mi 2023, i cantanti in scaletta con Fedez: orario e dove vedere il concerto in tv

(Adnkronos) – Torna in piazza Duomo a Milano oggi, martedì 27 giugno, Love Mi, il grande concerto a scopo benefico ideato da Fedez. Completamente gratuito anche in questa edizione 2023, inizierà alle 18 così come la diretta su Mediaset Infinity. A partire dalle 19 si aprirà il live su Italia 1 con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni. Insieme a Fedez, sul palco di Piazza Duomo, ci saranno alcuni tra i più importanti nomi della scena musicale italiana: Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks. Fedez ha lasciato intendere che fra i personaggi presenti all’evento ci potrebbero anche essere degli special guest. Il Love Mi 2023 devolverà tutti i ricavati all’associazione Andrea Tudisco OdV, che opera con l’obiettivo di garantire l’assistenza sanitaria e il diritto alla salute dei bambini. Il numero solidale 45596 sarà attivo fino al 2 luglio. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Giugno 2023