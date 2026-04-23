Louis compie 8 anni, William e Kate lo celebrano con foto e video inediti

(Adnkronos) – Il terzogenito di William e Kate compie 8 anni e la mamma e il papà condividono i loro auguri per il principino Louis anche sui social. Sui canali ufficiali dei principi di Galles sono stati pubblicati prima un ritratto fotografico in cui il bambino indossa un maglione blu, poi un video che lo ritrae al mare. Louis scava una buca nella sabbia, corre in spiaggia, si tuffa in acqua. Sia la foto che il video sono opera di Matt Porteous, riporta la Bbc, che li avrebbe realizzati questo mese, durante una vacanza in Cornovaglia. Il fotografo è già conosciuto dalla famiglia: ha scattato le foto del battesimo di Louis, del terzo e del quinto compleanno di George e del ritratto di Natale del 2022. Nato al St Mary's Hospital il 23 aprile 2018, Luois è il più giovane dei tre figli di William e Kate, fratello minore di George e Charlotte e quarto in linea di successione al trono.

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Pubblicato il 23 Aprile 2026