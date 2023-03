L’ottima Allianz Pazienza non lascia scampo agli avversari, due punti da Cividale

L’Allianz Pazienza San Severo ritrova il gusto della vittoria grazie al successo in campionato contro la Gesteco Cividale, fresca di pass per i playoff; è 83 – 85 al PalaGesteco. La Cestistica ha impostato come si era prefissata la partita per indirizzarla dalla sua parte con un atteggiamento impeccabile sin dall’inizio, canestro su canestro (sei uomini gialloneri in doppia cifra, otto a referto). Ed infatti il primo quarto (sebbene sempre a tinte giallonere) ha viaggiato leggermente sui binari dell’equilibrio, prima delle marce alte impostate dai Neri già nella seconda frazione con percentuali elevatissime dai tre punti (17/32, alla fine). Anche nel terzo periodo Tortù e company non hanno ‘decelerato’ resistendo, nell’ultimo quarto, all’arrembaggio sfrenato di una squadra sempre arcigna e pronta a recuperare parziali importanti, arrivando addirittura ad essere in vantaggio. Così la sirena definitiva premia gli uomini di coach Pilot uniti, compatti e lucidissimi negli istanti conclusivi nel prevalere sulla Gesteco che, in questo campionato (anche grazie al calore dei suoi tifosi), sta giocando una pallacanestro frizzante e produttiva.

Ora, viene il bello. L’Allianz Pazienza dovrà dare continuità a quanto visto questa sera e dare l’anima in vista della partita più importante della stagione per infiammare il “Falcone e Borsellino” domenica prossima contro Ravenna. Per ora buona (o buonissima, scegliete voi) la nona.

PRIMO TEMPO: SAN SEVERO È LETALE DAI TRE PUNTI E ATTENTA IN DIFESA – Padroni di casa che partono con: Rota, Mouaha, Redivo, Pepper e Miani mentre per i sanseveresi giocano inizialmente Partono in quintetto: Bogliardi, Raivio, Fabi, Tortù, Daniel. Immediatamente dopo il salto a due, Battistini si presenta con la prima tripla di serata ed è Fabi a riportare il punteggio in parità per poi ancora Battistini a firmare il 5-2, diventato 5-6 considerata la ‘bomba’ di Lupusor. Successivamente al primo e fattivo minuto, le due squadre sbagliano tanto nella parte centrale del quarto per poi, verso la fine, iniziare una ‘bagarre’ da tre punti che vede come protagonista assoluto Antonino Sabatino (già a quota 9 punti e 3/3), Lorenzo Tortù e dall’altra parte Dalton Pepper; ma è l’Allianz Pazienza ad essere avanti al primo squillo di sirena: 18-20. Gli indomabili Lorenzo Tortù e Nik Raivio aprono la serie della Cestistica da tre punti, dimostrando l’elevata percentuale di serata ponendosi come un problema in più per coach Pillastrini che, a metà di quarto, vede la sua squadra sottostare sul -12. Effettivamente, San Severo ha approcciato bene la gara con una buonissima verve in attacco ma anche un atteggiamento giusto in fase difensiva. Cividale dal canto suo non ci sta e, approfittando di alcuni errori da parte dei Neri, lentamente prova a risucchiare qualche punto affinché la distanza tra le due compagini si assottigli, anche se deve fare i conti con Matteo Bogliardi che in pochissimi secondi si mette in proprio con cinque i punti che, insieme ai bottini dei suoi compagni fanno 50 totali contro i 38 della Gesteco.

SECONDO TEMPO: BRIVIDO ULTIMI 10’ MA VITTORIA MERITA DELL L’ALLIANZ PAZIENZA – Fabi per Daniel per Jerkovic che fornisce l’assist a Bogliardi, prontissimo a siglare la sua seconda tripla. È il ritratto dell’Allianz Pazienza che dimostra non solo di avere chiare le idee di gioco ma di sfruttare il suo organico al completo. Dall’altra parte, i padroni di casa si affidano all’americano Dalton Pepper che prima mette una tripla da lontanissimo e poi stoppa Nik Raivio. Sebbene le folate del numero 20 ex San Severo, gli attacchi della formazione allenata da coach Damiano Pilot hanno sempre la differenza (massimo vantaggio del +15 a 3’ dalla fine della terza decina) soprattutto, ancora una volta a conferma di tutto il potenziale, dalla distanza. È una bella partita con canestri repentini da ambo le fazioni: 57-74. L’ultimo periodo si apre con un tecnico fischiato a Ly-Lee che potrebbe ridare morale ai friulani, considerato infatti il 6-0. Coach Pilot vede la sua squadra, per la prima volta, in leggera difficoltà e anche per smorzare un’inerzia fattiva, deve richiedere il suo timeout. Ad onor del vero, la Cestistica non deve farsi prendere dalla frenesia e continuare la sua partita così come successo per trentacinque minuti. Devono pensarci Raivio e Daniel a togliere le castagne dal fuoco anche se le due schiacciate di Mouaha dimostrano ancora una UEB concentrata nel voler ribaltare una situazione apparentemente complessa ma col 72-78 è tutto ancora possibile. La Cestistica infatti non riesce più a mettere punti in cascina e l’inerzia è tutta spostata verso Cividale che, clamorosamente, si porta addirittura in vantaggio. Nell’ultimo minuto succede di tutto, tuttavia il succo è la vittoria dell’Allianz Pazienza: 83-85. Che partita al “PalaGesteco”.



Pubblicato il 20 Marzo 2023