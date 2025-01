Lotteria Italia, premio da 5 milioni a biglietto venduto in provincia di Lodi

(Adnkronos) –

Il biglietto che vince il primo premio da 5 milioni di euro alla Lotteria Italia 2025 è il numero T173756. E' stato venduto a Somaglia, in provincia di Lodi. L'annuncio è arrivato nella puntata speciale di Affari Tuoi, nella quale sono stati resi noti i tagliandi che si sono aggiudicati i primi 5 premi in palio. Il biglietto che vince il primo premio da 5 milioni di euro è il numero T173756, venduto a Somaglia, in provincia di Lodi. Il biglietto che vince il secondo premio da 2,5 milioni di euro è il numero T378442, venduto a Pesaro. Il biglietto che vince il terzo premio da 2 milioni di euro è il numero G330068, venduto a Palermo. Il biglietto che vince il quarto premio da 1,5 milioni di euro è il numero G173817, venduto a Torino. Il biglietto che vince il quinto premio da 1 milione di euro è il numero S185025, venduto a Dolo, in provincia di Venezia. Oltre ai primi 5 biglietti milionari, ci saranno 25 premi di seconda categoria da 100mila euro, 50 di terza categoria da 50mila e 200 di quarta categoria da 20mila euro. In totale, i biglietti che si aggiudicano un premio sono 280. Il sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica l’elenco completo dei biglietti vincenti. Sull'App My Lotteries basta scansionare il codice QR del biglietto per verificare in tempo reale. I vincitori hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del bollettino ufficiale per richiedere i premi. Per riscuotere un premio, è necessario presentare il biglietto vincente in originale presso Sportelli della Banca d’Italia; Uffici postali abilitati; Uffici ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). È possibile richiedere l’accredito tramite assegno circolare, bonifico bancario o contanti (per importi inferiori a 3.000 euro). Le vincite alla Lotteria Italia non sono soggette a tassazione e non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Gennaio 2025