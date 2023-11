L’ottantesimo anniversario dei bombardamenti su Foggia con una mostra fotografica

Sabato 25 novembre, alle ore 18 nella sala “Rosa del Vento” della sede della Fondazione, in via Arpi 152 a Foggia, sarà inaugurata la mostra fotografica “1943 – 2023”, un allestimento organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia in occasione della ricorrenza dell’ottantesimo anniversario dei bombardamenti alleati sul capoluogo, occorsi nell’estate del ’43 durante la Seconda Guerra Mondiale.

La mostra, curata da Gianfranco Piemontese, proporrà una rassegna dell’archivio fotografico della Fondazione, in particolare 60 scatti selezionati dall’archivio di Giuseppe Del Grosso, acquistato dalla Fondazione nel 2007, e dalle repliche dell’Imperial War Museum di Londra acquisite nel 2006.

“A dieci anni di distanza dall’ultima mostra dedicata alle incursioni alleate su Foggia organizzata dalla Fondazione, “La città spezzata” – dichiara in una nota il presidente Aldo Ligustro -, allestimento realizzato con il contributo di diversi archivi e Istituzioni, abbiamo voluto dare continuità a quella iniziativa con una nuova esposizione, una mostra fotografica per commemorare gli ottant’anni dai bombardamenti sul capoluogo, in cui assoluto protagonista sarà l’archivio fotografico della Fondazione dei Monti Uniti. La mostra e il nuovo catalogo che l’accompagna – impreziosito da un approfondimento storico di Francesco Andretta, già Presidente della Fondazione e appassionato di storia – rappresentano per noi un nuovo impulso al dibattito su quegli avvenimenti e allo stesso tempo un ulteriore omaggio alla nostra città e a tutti coloro che persero la vita in quella tragica estate”.

All’inaugurazione della mostra prenderanno parte il presidente della Fondazione, Aldo Ligustro, il curatore, Gianfranco Piemontese e il giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno” Filippo Santigliano.

La mostra sarà visitabile dal 25 novembre 2023 al 5 gennaio 2024, tutti i giorni esclusi domenica e festivi, dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Ingresso libero.



Pubblicato il 18 Novembre 2023