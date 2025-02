Lotta alle keybox, Onorato in ‘missione’ all’Esquilino: c’è anche chi si autodenuncia – Video

(Adnkronos) – Quattrocento euro pur di riavere la keybox. A Roma l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato va avanti nella lotta senza quartiere dichiarata alle scatolette portachiavi che hanno invaso il centro della capitale e che gli sono costate anche qualche minaccia social. Tanto che questa mattina, con gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale e il personale Ama al seguito, Onorato ha condotto in prima persona un'operazione di 'ripulitura' nella zona dell'Esquilino. A un certo punto l'assessore, come si vede nel video, è stato avvicinato da una donna orientale che si è 'autodenunciata' e gli ha chiesto la restituzione della keybox: la donna, dipendente di una struttura ricettiva di via Carlo Alberto, dopo qualche scambio di informazioni con i vigili, ha contattato telefonicamente il titolare del bed and breakfast dove lavora: "Al telefono l'uomo, italianissimo, si è dichiarato il titolare di quella scatolina – spiega Onorato – e ora sta venendo qui. Verrà fatto il verbale, pagherà i 400 euro di sanzione e poi la Polizia di Roma Capitale verificherà se la lavoratrice era in regola, se l'appartamento era autorizzato o meno e se la struttura è abusiva o regolare: al momento qui non vedo cartelli che dovrebbero esporre il Cin, il codice identificativo nazionale. Questo dà l'idea del far west nel quale stiamo mettendo le mani seriamente". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Febbraio 2025