Lotras riceve il “Premio Industria Felix – L’Italia che compete”

Nella suggestiva ed autorevole cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana, Lotras ha ricevuto il “Premio Industria Felix – L’Italia che compete”, destinato alle 161 aziende italiane più competitive nei diversi settori e distintesi per performance gestionali, affidabilità finanziaria e sostenibilità, selezionate in modo oggettivo tramite algoritmo e rating finanziario.

Il prestigioso riconoscimento è stato ritirato dalla Direttrice amministrativa e operativa di Lotras, Viviana Gigantiello, nel corso dell’evento promosso da Industria Felix Magazine ed organizzato in collaborazione con Università Luiss Guido Carli, Cerved e Associazione Culturale Industria Felix.

“Questo ulteriore Premio” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lotras, Armando de Girolamo – ”costituisce motivo di orgoglio e anche stimolo per migliorare ancora le performances aziendali, già consolidatesi nel dimostrare concretamente come la sostenibilità ambientale, sociale e di governance ben si coniugano con quella di bilancio, nella fattispecie riferito al consolidato 2022 che teneva conto ancora degli effetti economici del periodo pandemico”.

“Questi elementi e valori fondanti caratterizzeranno le diverse e molteplici sfide che Lotras, come l’intero sistema economico e produttivo, dovrà affrontare nel 2025; sfide molteplici e complesse accomunate dall’esigenza ineludibile di poter contare su un team aziendale competente e coeso, al quale rivolgo il mio più sentito ringraziamento per la partecipazione al raggiungimento degli obiettivi condivisi”.

“L’aumento dei costi di produzione ed i riflessi inevitabili sull’economia del contesto geopolitico europeo e mondiale” – ha proseguito Armando de Girolamo – “ci vedranno dunque ancora in prima fila con il nostro patrimonio di risorse umane per affrontare la competitività nazionale ed internazionale che più di altri comparti interessa i settori del trasporto merci e della logistica”.

“Non meno importante appare, per il prossimo anno, il confronto con un panorama normativo ancora più esigente in termini di sostenibilità ambientale, con l’Unione Europea che spinge per una maggiore riduzione delle emissioni di carbonio e la maggiore diffusione delle buone pratiche, rispetto alle quali siamo già operativi ma che desideriamo declinare in modo ancora più efficace ed in termini di risposte ai territori ed ai nostri clienti con i quali operiamo, così come proseguiranno gli investimenti nei processi di digitalizzazione, fondamentali per quanto riguarda tracciabilità dei flussi commerciali e sicurezza del trasporto merci. In questo contesto” – ha concluso l’Amministratore Delegato di Lotras, Armando de Girolamo – “le iniziative di Industria Felix Magazine costituiscono un osservatorio privilegiato ed una bussola preziosa per meglio interpretare e capire scenari economici e tendenze dei mercati”.



Pubblicato il 18 Dicembre 2024