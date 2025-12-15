Lotito: “Domani la Lazio suonerà la campanella a Wall Street, unica con il Psg”

(Adnkronos) – “Domani un rappresentante della Lazio suonerà la campanella a Wall Street, unica squadra con il Psg". E' quanto ha dichiarato a margine del Christmas Party della società biancoceleste il presidente della Lazio Claudio Lotito. “Il nostro Club non è in vendita e non è scalabile", ha puntualizzato Lotito, chiarendo "che tutte le voci che descrivono una società in difficoltà economiche sono false, tendenziose e fatte circolare ad arte da chi non capisce nulla di bilanci e non vuole il bene della nostra squadra". "E la migliore risposta a tutte queste falsità – aggiunge – è ciò che accadrà domani a New York”.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Dicembre 2025