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Lotito acquista la Reggina: l’annuncio sui social del sindaco di Reggio Calabria

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(Adnkronos) – Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha acquistato la Reggina. A dare l'annuncio – sui social – è stato il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, ufficializzando il cambio ai vertici del club di Serie D. "Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita", si legge nel post, accompagnato da una foto accanto a Lotito e al presidente uscente della squadra calabrese, Nino Ballarino. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Giugno 2026

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