L’Ospedale San Pio al primo posto per Qualità delle produzioni scientifiche nella Medicina

L’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo si è classificato al primo posto nella categoria Qualità delle produzioni scientifiche nella Medicina di Genere di Best Italian Hospitals Awards 2026, il progetto editoriale di Class Editori dedicato all’analisi e alla valorizzazione delle performance degli ospedali pubblici e privati in Italia. Obiettivo del progetto, giunto alla sua quinta edizione, è offrire una fotografia aggiornata delle eccellenze ospedaliere italiane, attraverso un sistema di valutazione che considera non soltanto le performance cliniche e scientifiche, anche la reputazione, l’innovazione e la capacità delle strutture di rispondere alle esigenze dei pazienti. “La medicina di genere rappresenta una dimensione fondamentale della medicina moderna, poiché riconosce come le differenze biologiche legate al sesso e i fattori socioculturali legati al genere possano influenzare la salute, l’insorgenza e l’evoluzione delle malattie, la risposta ai trattamenti e l’accesso alle cure – spiega la professoressa Ornella Parolini, direttrice scientifica dell’ospedale voluto da San Pio – Integrare questa prospettiva nella ricerca significa migliorarne la qualità, assicurando un’adeguata rappresentanza di donne e uomini negli studi clinici, quando pertinente, e considerando le differenze legate al sesso e al genere fin dalla progettazione delle sperimentazioni”. “Questo primo posto è il risultato del lavoro quotidiano dei nostri ricercatori, che ringrazio a nome di tutto l’Istituto – dichiara il direttore generale Gino Gumirato – Aver ottenuto un riconoscimento per la qualità della ricerca in medicina di genere conferma che l’impegno, la competenza e il rigore metodologico dei nostri gruppi di ricerca vengono apprezzati anche dalla comunità scientifica. Questo risultato ci incoraggia a proseguire su una strada che unisce eccellenza scientifica e attenzione alla persona, che è parte della missione della nostra ‘Casa’ fin dalla sua fondazione”.



Pubblicato il 13 Ottobre 2026