Loredana Bertè positiva al Covid – Video

(Adnkronos) – Loredana Bertè è risultata oggi, venerdì 1 settembre, positiva al Covid. E' stata proprio lei a spiegarlo con un video sui Instagram e TikTok. "Ciao a tutti, purtroppo mi dispiace moltissimo, non sapete quanto non aver potuto fare il concerto qua a Catania con un pubblico spettacolare come eravate voi. Ieri sono stata malissimo e, oltre tutti gli altri problemi che ho, il dottore mi ha detto che avevo un inizio di influenza. Stamattina speravo di stare meglio e, invece, mi sono svegliata con un dolore alla schiena da impazzire, fortissimo. Stamattina la mia manager a cui non sono piaciuti questi sintomi mi ha voluto far fare un secondo tampone e, purtroppo, sono risultata positiva. Mi viene da piangere" conclude mostrando il tampone con una bella riga rosso acceso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Settembre 2023