Loredana Bertè, il messaggio ai fan dopo il malore

(Adnkronos) – "Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una 'terapia d'urto' e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere". Inizia così il post di Loredana Bertè su Instagram dopo il malore e il ricovero di lunedì scorso, 11 marzo. L'artista si trovava in una clinica privata di Roma, dove si trovava per tenere un concerto. "Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti", ha aggiunto l'artista sottolineando: "Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute". "Ci vediamo venerdì in TV a #TheVoiceSenior dove ho messo su un team pazzesco! – ha conclusoè Bertè – Con tutto l'amore che posso. Vostra Loredana"



Pubblicato il 13 Marzo 2024