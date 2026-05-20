L’Orchestra “Suoni del Sud” in concerto alla Varna State Opera

Prosegue il percorso oltreconfine dell’Orchestra Sinfonica Territoriale “Suoni del Sud”, pronta a esibirsi ancora una volta fuori dall’Italia dopo i risultati ottenuti nelle recenti esperienze artistiche nazionali e internazionali. Questa sera, alle 19, la compagnia stabile di Foggia salirà sul palco della storica Varna State Opera, in Bulgaria, consolidando il proprio ruolo di promotrice della tradizione musicale italiana all’estero.

L’evento sarà interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart e proporrà al pubblico due delle opere più rappresentative del repertorio del compositore austriaco: il “Concerto per violino in re maggiore” e la “Sinfonia n. 29 in la maggiore”, in un programma costruito attorno al classicismo viennese. A guidare l’orchestra foggiana nella trasferta bulgara sarà il maestro Ettore Pellegrino, impegnato nel doppio ruolo di direttore e violino solista. Pellegrino, violinista dalla lunga esperienza internazionale, svolge attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche e sinfoniche, collaborando con importanti istituzioni musicali italiane ed estere. Già componente del gruppo “I Musici”, ha ricoperto incarichi di direzione artistica all’Istituzione Sinfonica Abruzzese, al Teatro Marrucino di Chieti e per quattro anni anche alla guida artistica di “Suoni del Sud”. Attualmente è docente di violino al Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia.

“Siamo orgogliosi di questa esperienza internazionale che porta il nome di Foggia in uno dei contesti teatrali più importanti dell’Est Europa”, ha dichiarato la presidente dell’associazione “Suoni del Sud”, Libera Granatiero. “Esibirsi alla Varna State Opera rappresenta un riconoscimento della qualità artistica raggiunta dall’orchestra e un ulteriore passo nella costruzione di relazioni culturali attraverso la musica”.



Pubblicato il 20 Maggio 2026