L’opposizione: “La sindaca si impegni per un dibattito politico rispettoso”

Si sono molto arrabbiati i consiglieri di opposizione per la sfuriata della sindaca Episcopo dopo un intervento del consigliere Mainiero. Il tema è sempre quello di carriera, pensione, eleggibilità, cose per cui il rappresentante di “Resto a Foggia” è già passato dal giudizio del Tribunale di Foggia.”E da ora in poi, consigliere Mainiero, andremo a scavare in tutte le biografie di tutti, di quelli che sono perfidamente e politicamente avversari.” Ha detto testualmente così la sindaca, la minoranza lo riporta in una nota.

“Queste parole, di chiaro stampo minaccioso, sono inaccettabili e offensive, rivolte a chi esercita legittimamente il proprio ruolo politico di controllo e critica. Noi consiglieri di opposizione abbiamo subito chiesto alla sindaca di ritirare queste dichiarazioni gravemente inappropriate e di ristabilire un clima di rispetto e confronto civile. Purtroppo, con grande sconcerto, la sindaca ha rifiutato di farlo, dimostrando un atteggiamento che minaccia il principio democratico del libero confronto politico. In una città come Foggia, che ha già affrontato vicende delicate sul piano della legalità, tali atteggiamenti sono inammissibili e rappresentano un ulteriore elemento di preoccupazione per il futuro del dialogo democratico. Ribadiamo la nostra richiesta che la sindaca faccia un passo indietro e si impegni a garantire un dibattito politico fondato su legalità, trasparenza e rispetto reciproco.” (p.l.)



Pubblicato il 12 Ottobre 2024