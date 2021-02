Lopalco: “Se la circolazione del virus è alta le scuole sono un volano”

“Nelle comunita’ dove l’intensita’ di circolazione virale e’ alta, le scuole rappresentano un volano di contagio. Basta un po’ di buon senso (e un minimo di esperienza epidemiologica) a capirlo. Se non bastasse, abbiamo anche gli

studi a dimostrarlo”. Lo scrive su Facebook l’assessore alla Sanita’ della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, pubblicando uno studio realizzato ad Atlanta, negli Usa, sui contagi in ambito scolastico. Lopalco pubblica un passaggio delle conclusioni dello studio:”Sebbene non sia un requisito per riaprire le scuole, aggiungere

la vaccinazione anti-COVID19 per il personale scolastico come una misura aggiuntiva di mitigazione potrebbe rispondere a diverse funzioni fra cui proteggere il personale a rischio elevato di malattia grave, ridurre potenzialmente la

trasmissione del virus in ambiente scolastico e limitare al minimo le interruzioni della didattica in presenza, tutti aspetti con importanti implicazioni sia per gli aspetti educativi che sanitari”. “Insomma – aggiunge Lopalco come sua

considerazione finale – la scelta della Regione Puglia, spiegata dagli esperti di Atlanta”.

Condividi sui Social!