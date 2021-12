Lopalco: “Riscrivere le regole di tracciamento e quarantena”

“Le regole del tracciamento e della quarantena vanno subito riscritte”. A scriverlo sui social e’ l’epidemiologo ed ex assessore regionale alla Sanita’ pugliese Pier Luigi Lopalco. “Bisognerebbe in questa fase dare la priorita’ per l’accertamento con il tampone ai sintomatici – ha spiegato – in modo da avviare precocemente il trattamento in caso di positivita’. Ai contatti asintomatici vaccinati prescrivere semplici regole di precauzione per evitare che entrino in contatto stretto con soggetti fragili (il corretto uso della mascherina potrebbe bastare). Ai contatti non vaccinati, isolamento per 21 giorni senza tampone di conferma”.

L’epidemiologo ha spiegato che “la corsa al tampone di questi giorni potrebbe produrre l’effetto paradossale di intasare il sistema di tracciamento, distraendo risorse umane che potrebbero essere usate per accelerare le vaccinazioni, e dare a centinaia di migliaia di falsi negativi la patente di andare in giro a contagiare allegramente anche i fragili con la falsa sicurezza del tampone negativo”. A questo si aggiungono “altre centinaia di migliaia di persone in isolamento fiduciario pur essendo vaccinate e con altissima probabilita’ negative o comunque non contagiose – ha scritto Lopalco -. Il rischio di bloccare un Paese senza ottenere grandi benefici e’ concreto. Inoltre, il blocco del sistema dei tamponi legato al sovraccarico di richieste, allunga di giorni la diagnosi anche nei sintomatici, che invece ne avrebbero bisogno per poter avviare la terapia”.

Il professore ha chiarito che non si puo’ affrontare Omicron “con le stesse regole delle precedenti varianti” perche’ “sarebbe un errore”: dovrebbero esserci “nuove regole di ingaggio”, visto che “la stragrande maggioranza della popolazione e’ vaccinata e questo fa la differenza”. Infatti, “con una variante che sciama anche fra gli immunizzati dovremmo invece concentrarci per proteggere coloro che da una infezione posso avere un danno importante, non solo un tampone positivo – ha concluso l’epidemiologo -. Questi sono gli anziani e i fragili, che anche se vaccinati possono non essere sufficientemente protetti e, ahime’, chi non si e’ vaccinato per scelta”. Questo sarebbe efficace se “si applicasse seriamente la politica del green pass rafforzato in ogni luogo in modo da limitare a priori i contatti sociali di chi non e’ vaccinato”.

