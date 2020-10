Lopalco: “Riapertura delle elementari la prossima settimana”

“Stiamo studiando soluzioni che già dalla prossima settimana potrebbero permettere ai bambini più piccoli delle scuole elementari di riprendere” la didattica in classe: lo ha annunciato l’assessore alle Politiche per Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, a Timeline su Sky TG24.

“L’impatto del mondo della scuola sui nostri servizi territoriali – ha ribadito – è stato importante: richieste di certificati, richieste di tamponi, isolamenti. Migliaia di studenti forzatamente a casa perché in quarantena. Dovevamo tutelare la salute pubblica”. Lo stop alle lezioni in presenza in Puglia è in vigore fino al 24 novembre.

“La situazione epidemiologica in Puglia e’ molto lontana da quella che potrebbe suggerire zone rosse, lockdown o cose di questo genere”. L’ha affermato l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia su Rai News 24. “L’aumento dei casi e’ importante ma stabile”. “Abbiamo dei focolai che si stanno gestendo in maniera ordinaria con un impegno enorme, gli ospedali non sono assolutamente in una condizione critica. Quindi, al momento la condizione epidemiologica stiamo riuscendo a gestirla con l’ordinarieta’”.

“Per continuare a gestirla in questa maniera”, ha aggiunto Lopalco, “abbiamo bisogno di un aiuto fondamentale da parte cittadini: la pandemia non si tiene sotto controllo se non c’e’ la responsabilita’ di ciascun cittadino di evitare occasioni di contagio”. “La questione della scuola e’ che e’ impossibile dire se il contagio e’ avvenuto nella classe o fuori del cancello dell’edificio scolastico”, ha aggiunto l’assessore. “Dal punto di vista epidemiologico non importa, perche’ non dobbiamo trovare il colpevole del contagio, lo sappiamo che e’ il coronavirus: puo’ interessare l’amministrazione scolastica ma non la salute pubblica. Il problema e’ che la scuola e’ un aggregatore sociale, in una regione da quattro milioni di abitanti abbiamo 500 mila studenti ovvero un pugliese su otto ogni giorno entra in un edificio scolastico”.

“Tutte le famiglie pugliesi vengono aggregate da questo cittadino che entra in un edificio scolastico e poi torna in famiglia”, spiega Lopalco, “E’ un aggregatore epidemiologico importantissimo. Quindi, nel momento che la proporzione di casi delle classi che vanno a scuola sta aumentando, passando dal 6 all’11%, da quando sono state riaperte le scuole, possiamo fare tutta la filosofia che vogliamo ma questo e’ un dato, e bisogna fare prevenzione. Per questo dobbiamo prendere decisioni che sono impopolari e dolorose”.

Alunni ‘fragili’ in presenza fino al 25%

Nelle classi delle scuole pugliesi con alunni che hanno bisogni educativi speciali “si ritiene che i dirigenti scolastici possano valutare la organizzazione di gruppi classe in presenza. Per ragioni sanitarie è opportuno che tali gruppi non siano superiori al 25% della composizione originaria di ogni singola classe”. Lo precisa il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in una nota trasmessa all’Ufficio scolastico regionale a chiarimento dell’ordinanza che ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole.

La nota chiarisce inoltre che “l’organizzazione dei laboratori di indirizzo e professionalizzanti nella scuola secondaria di secondo grado da praticare in presenza, è rimessa alla autonoma valutazione dei dirigenti scolastici”, e che per l’indirizzo musicale nella scuola media e nel liceo musicale “possono essere consentite in presenza solo le lezioni individuali di strumento”. I corsi serali, i centri provinciali per l’istruzione adulta così come i convitti “non ricadono – precisa ancora la nota – nelle previsioni dell’ordinanza”.

“Le istituzioni scolastiche – conclude – dovranno adeguarsi progressivamente alle presenti indicazioni e comunque non oltre il prossimo lunedì”.

