Lopalco: “Puglia in giallo ma non abbassiamo la guardia”

“Non si tratta di dati non corretti e comunque i cittadini stiano attenti e continuino a comportarsi come se nulla fosse cambiato”. L’assessore alla Sanita’ della Puglia, l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, ha spiegato in una intervista a Radionorba cosa e’ accaduto nella trasmissione dei nuovi dati al Ministero che ha portato la Puglia a cambiare, da oggi , il livello di rischio da zona arancione a zona gialla. “Come normalmente accade durante il fine settimana – ha precisato – la cabina di regia del Ministero fa la sua valutazione su 21 indicatori e ce la trasmette, quando abbiamo ricevuto questa comunicazione c’erano alcuni indicatori che secondo noi potevano essere valutati diversamente, perche’ alcuni indicatori sono numerici ma possono comunque dare luogo a delle valutazioni, quindi sulla base di un gruppo di indicatori noi abbiamo chiesto al Ministero di valutare eventualmente in maniera differente il totale livello di rischio, quindi abbiamo risposto con una relazione di un paio di pagine mostrando quelle che erano le nostre evidenze e la nostra interpretazione del dato, il Ministero ovviamente tra cabina di regia e Istituto superiore di sanita’ ci ha messo qualche giorno a rivalutare la situazione e ieri sulla scorta delle nostre indicazioni ha pensato di cambiare la valutazione generale del rischio che ha portato alla riclassificazione da arancione a giallo”.

“Teniamo presente – ha aggiunto Lopalco – che tutto questo sarebbe comunque accaduto venerdi prossimo perche’ il trend in diminuzione e’ stato confermato questa settimana”. In ogni caso l’assessore si e’ detto “convinto che la classificazione in zona gialla e’ una classificazione da prendere con estrema prudenza.

Capisco la stanchezza dei cittadini e di alcuni operatori economici, che non ce la fanno piu’, pero’ zona gialla non significa liberi tutti, zona gialla significa che possiamo permetterci qualche cosina in piu’ rispetto alla zona arancione ma che comunque il rischio e’ ancora comunque elevato. Faccio un appello ai cittadini: comportiamoci come se nulla fosse cambiato, facciamo le stesse cose che facevamo la scorsa settimana perche’ siamo in inverno e di virus in circolazione ce n’e’ ancora tanto”

