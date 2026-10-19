Longevity Valley, nel Lazio il campus internazionale per la scienza della longevità e l’intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, ha avuto luogo la presentazione ufficiale del progetto “Longevity Valley”, illustrato come iniziativa strategica per la realizzazione di un campus e di un ecosistema scientifico e industriale di nuova generazione focalizzato sulle scienze della longevità e sulla medicina preventiva. Promossa dalla Longevity Valley Authority in sinergia con investitori internazionali e seguita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite la Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri e in raccordo con la Regione Lazio, l’infrastruttura integrerà laboratori condivisi basati su intelligenza artificiale, automazione e bioingegneria per accelerare la transizione dalla ricerca scientifica allo sviluppo industriale. Sulla portata strategica dell’intervento, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dichiarato :”Con questo progetto l’Italia si candida a diventare un hub di riferimento nelle scienze della longevità. Un’iniziativa che unisce ricerca scientifica, sviluppo industriale e occupazione qualificata, con ricadute importanti per il Lazio e per l’intero sistema produttivo nazionale”, aggiungendo che “è il risultato di un lavoro di squadra con la Regione e i soggetti privati, che dimostra la capacità del nostro Paese di attrarre grandi investimenti internazionali e tradurli in opportunità concrete di sviluppo”.

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha sottolineato: “Siamo una regione leader nelle biotecnologie e nelle scienze della vita. La scelta del Lazio per ospitare il grande progetto della Longevity Valley conferma la forza di un ecosistema che è tornato a essere capace di attrarre investimenti internazionali e sviluppare innovazione. Il nostro obiettivo è trasformare questo patrimonio di ricerca e competenze in opportunità concrete: nuova occupazione qualificata, crescita economica e soluzioni innovative per migliorare la salute e la qualità della vita delle persone. La Regione Lazio accompagnerà con determinazione ogni fase di questo progetto, che riteniamo strategico e storico”.

L’infrastruttura amministrativa e di supporto burocratico sarà coordinata attraverso la piattaforma Invest in Lazio e il Consorzio Unico Industriale del Lazio, come evidenziato dalla Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, che ha rimarcato l’efficacia del contact point attivato per assistere gli investitori. Sotto il profilo tecnologico e industriale, il co-fondatore della Longevity Valley Authority Gregory Bailey ha spiegato: “L’obiettivo è costruire un campus a sostegno di aziende leader nel settore delle biotecnologie e delle deep-tech, utilizzando l’intelligenza artificiale, l’automazione, la bioingegneria e infrastrutture di ricerca condivise per accelerare il percorso dalla scoperta scientifica all’applicazione commerciale”, con l’ambizione di “creare un ecosistema in grado di sostenere i cambiamenti sociali che possono essere generati nella medicina preventiva e nella longevità, come la Silicon Valley ha fatto nel campo delle tecnologie innovative”.

Il campus favorirà l’accesso a tecnologie avanzate anche per le realtà imprenditoriali minori e collaborerà con istituzioni di rilievo internazionale come il Buck Institute for Research on Aging, estendendo la sperimentazione a settori quali l’assistenza sanitaria, l’alimentazione, l’ambiente e la mobilità per fronteggiare le sfide economiche legate all’invecchiamento demografico.

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Pubblicato il 19 Ottobre 2026