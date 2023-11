Londra, scontri tra estremisti di destra e polizia a marcia pro Palestina: oltre 100 arresti

(Adnkronos) – Sono oltre 100 gli arresti eseguiti a seguito degli scontri tra manifestanti di estrema destra e polizia scoppiati a Londra a margine dell'imponente manifestazione filo-palestinese. Lo hanno reso noto fonti di Scotland Yard citate dal Telegraph, precisando che la maggior parte degli arrestati sono contro-manifestanti legati al mondo degli hooligan. A Parliament Square, riporta la Bbc, un gruppo di circa 150 persone si è avvicinato ai partecipanti alla marcia filo-palestinese lanciando slogan offensivi contro Allah e strappando una bandiera palestinese. Le accuse alla base degli arresti sono possesso di armi offensive, di stupefacenti, rissa. Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha condannato gli scontri, stigmatizzando il comportamento dei manifestanti di estrema destra e dei "simpatizzanti di Hamas" protagonisti di "scene violente e del tutto inaccettabili". "Le azioni spregevoli di una minoranza di persone minano coloro che hanno scelto di esprimere pacificamente le proprie opinioni", ha affermato Sunak, secondo le quali le loro azioni "mancano completamente di rispetto" a coloro che sono stati onorati in questo fine settimana della Memoria. "Ciò è vero per i delinquenti dell'English Defence League (gruppo di estrema destra, ndr) che hanno attaccato gli agenti di polizia e sconfinato nel Cenotafio, ed è vero per coloro che hanno lanciato slogan antisemiti e brandito cartelli e indumenti pro-Hamas durante la protesta di oggi", ha aggiunto Sunak. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Novembre 2023