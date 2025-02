Londra, a fuoco albergo in centro: 100 persone evacuate

(Adnkronos) – Scoppia un grave incendio nell'albergo di lusso Chiltern Firehouse a Londra. Oltre 20 camion e 125 vigili del fuoco sono impegnati per far fronte alle fiamme e oltre 100 persone sono state evacuate. L'incendio nell'albergo, situato a Marylebone, nel centro della capitale britannica, è scoppiato nel pomeriggio. L'incendio è scoppiato nelle tubature dell'hotel a cinque stelle ma le cause dell'incendio non sono ancora conosciute. Il Chiltern Firehouse, un edificio di 3 piani, è molto frequentato dalle celebrità. La pop star Kylie Minogue ha tenuto la sua festa di 50° compleanno nel 2018, secondo quanto riportato da Press Association. La Chiltern Firehouse, fondata nel 1889, è stata una delle prime stazioni dei vigili del fuoco di Londra. In seguito è stata ristrutturata e restaurata dall'imprenditore americano Andre Balazs. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Febbraio 2025