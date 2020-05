L’ombra di Dafne alla sorgente del Lauro

Lungo appena due chilometri, largo sei metri, profondo nemmeno due, con una portata massima di 450 litri al secondo, il Lauro è uno dei pochissimi corsi d’acqua perenni presenti sul Gargano. Sgorga da una sorgente posta a monte della laguna di Lesina. In apparenza un fiume senza storia. Ma scavando in cerca dell’origine del suo nome si può arrivare lontano. Intanto scartiamo l’ipotesi folclorica. Una volta in Puglia era radicata tra il popolo la credenza nel ‘lauro’, un folletto dalla natura ora benigna, ora dispettosa (in quest’ultimo caso i lauri, per ci crede, possono sedersi sul petto dei dormienti facendo loro mancare il respiro oppure di notte intrecciare le criniere dei cavalli). Ciò posto, consideriamo la pista mitologica. Una delle storie più toccanti del Mito vede protagonisti Apollo e Dafne, quest’ultima una naiade, cioè una ninfa fluviale, di insuperabile bellezza : Acceso di desiderio, un giorno Apollo cerca di concupire Dafne. Non corrispondendo tanta passione, la ninfa si dà alla fuga. Invano cerca di distanziare la libidinosa divinità, che è più veloce. Prossima ad essere raggiunta, Dafne invoca gli Dei i quali pietosamente intervengono trasformandola in una pianta d’alloro. Da ciò commosso, Apollo, stacca un ramo della pianta e se ne cinge il capo ; non si separerà più dalla sua rustica corona. Tanto spiega perché gli antichi considerassero l’alloro pianta sacra. Si consideri ora che Lauro viene da alloro… Se nei remoti giorni dei Dauni alcuni alberi d’alloro sorgevano nei pressi della fonte del fiume Lauro, l’associazione acqua-alloro potrebbe aver richiamato alla mente degli indigeni la tragica storia di Dafne e Apollo. Di qui all’erezione di un tempietto dedicato al dio il passo è breve. Certo, nessuna evidenza archeologica lo dimostra. Tuttavia nello stesso sito sono evidenti i resti di un antico mulino ad acqua. La piccola struttura industriale potrebbe essere stata elevata sui ruderi di un luogo di culto caro ai Dauni… Infine, una curiosità. Lungo le rive del Lauro, in mezzo a molta altra erba palustre, spunta in abbondanza il crescione d’acqua (Nasturtium officinale). Pianta edule, il crescione è assai apprezzato dai buongustai i quali lo impiegano come insaporente ; alle insalate miste il crescione conferisce un sapore leggermente acre e piccante. Nel foggiano però nessuno conosce il crescione col suo nome. In omaggio al corso d’acqua che gli dà vita, il Nastutium officinale è noto come ‘u lauridd’. – Nell’immagine, ‘Apollo insegue Dafne, olio su tela (68,5 x 87 cm) di Giovan Battista Tiepolo ; data di esecuzione : 1755 – 1760 ; collocazione : Londra, Nationa Gallery of Art.

Italo Interesse

Condividi sui Social!