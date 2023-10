Lombardia, Terzi: “Treno a idrogeno cambierà sorti del sistema ferroviario lombardo e nazionale”

(Adnkronos) – “Oggi è una giornata molto importante per la regione Lombardia. Con Fontana, abbiamo visto nascere questo progetto, abbiamo presto parte anche personalmente all'elaborazione di questa idea.La scelta è stata di visione, di programma, una scelta che solo la Lombardia poteva fare. Ed è stata una scelta coraggiosa, anche un po’ folle". Lo ha detto l'assessora alle Infrastrutture e Opere pubbliche della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, intervenendo all'inaugurazione del primo treno a idrogeno d'Italia, a Milano Rho. "Oggi possiamo dire che, per fortuna, abbiamo colto questa opportunità. Non è stato facile, perché è partita come una sperimentazione. Quello che conta è che oggi siamo qui e presentiamo un treno che cambierà le sorti non solo della Lombardia, ma dell'intero sistema ferroviario nazionale", ha dichiarato Terzi. "Questo treno permetterà al territorio della Valcamonica di evolversi e di crescere", ha aggiunto. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Ottobre 2023