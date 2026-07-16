Lombardia, nel Lodigiano area dismessa torna produttiva con investimento in lana di roccia

(Adnkronos) – Un'area industriale dismessa da quasi trent'anni tornerà a produrre valore, occupazione e innovazione grazie a un importante investimento industriale sostenuto anche da Regione Lombardia nell'ambito delle attività di attrazione degli investimenti esteri. Rockwool, leader mondiale nella produzione di soluzioni in lana di roccia per l'isolamento degli edifici, ha infatti completato l'acquisto di un'area industriale di circa 40 ettari nel comune di Bertonico (Lodi), dove realizzerà un impianto produttivo di ultima generazione, progettato secondo elevati standard di efficienza tecnologica e sostenibilità ambientale. L'investimento, accompagnato da Regione Lombardia attraverso il progetto Invest in Lombardy, rappresenta un esempio concreto della strategia regionale per attrarre capitali internazionali capaci di generare sviluppo, occupazione e riqualificazione del territorio senza nuovo consumo di suolo. La produzione dello stabilimento sarà destinata quasi esclusivamente al mercato italiano. Nel periodo 2020-2025 la Regione – ricorda in una nota Palazzo Lombardia – attraverso il progetto Invest in Lombardy e in collaborazione con Milano & Partners, ha supportato oltre 1.400 aziende estere interessate a investire sul territorio regionale. Di queste, solo nel 2025, 34 hanno già avviato o annunciato nuovi progetti, con un impatto stimato di 2,8 miliardi di euro di investimenti e circa 6.200 nuovi posti di lavoro. Attualmente sono 428 i progetti seguiti dalla Regione nei comparti a più alto valore aggiunto, tra cui manifattura avanzata, scienze della vita, clean tech e Ict. "L'arrivo di una realtà produttiva come Rockwool a Bertonico dimostra che la Lombardia continua a essere un territorio attrattivo per chi vuole fare impresa e investire", ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, aggiungendo che "questo risultato nasce da una strategia precisa che punta ad accompagnare gli investitori, creare le condizioni favorevoli allo sviluppo e valorizzare gli ecosistemi territoriali. Il progetto racchiude perfettamente la nostra visione: recupera un'area dismessa da trent'anni senza consumare nuovo suolo, introduce tecnologie innovative e sostenibili e genera nuove opportunità di lavoro e crescita per il Lodigiano e per tutta la Lombardia". “La Lombardia è un ecosistema in cui le imprese trovano un contesto favorevole per lo sviluppo di progetti sostenibili e innovativi. Con questo intervento non solo si evita il consumo di nuovo suolo, ma si restituisce alla comunità un'area dismessa da trent'anni che viene finalmente bonificata, risanata e reimmessa nel circuito produttivo. Trasformare un sito da bonificare in un polo green ad alta tecnologia significa fare della rigenerazione urbana il motore della transizione ecologica, coniugando salute ambientale, crescita e nuova occupazione”, dichiara l’assessore regionale con delega all’Ambiente e al clima, Giorgio Maione. L'investimento di Bertonico – sottolinea Regione Lombardia – "s'inserisce in una strategia regionale che sta producendo risultati concreti. Nonostante il rallentamento dei flussi globali di investimenti, la Lombardia continua infatti a crescere, registrando un incremento del 6% e confermandosi il primo polo italiano per l'attrazione di investimenti esteri, capace di intercettare quasi la metà dei progetti internazionali destinati al Paese. Dal 2021 al 2025 la Lombardia ha attratto 448 progetti di investimento estero sui 1.158 complessivamente realizzati in Italia, mantenendo negli ultimi cinque anni una quota compresa tra il 35 e il 45% del totale nazionale. Un risultato che corrisponde a una crescita del 35% rispetto al quinquennio precedente (fonte: fDi Markets – Financial Times). Il dato assume ancora maggiore rilievo se confrontato con lo scenario internazionale: tra il 2023 e il 2024 i flussi globali di investimenti diretti esteri sono diminuiti dell'11% e in Europa del 5%, mentre la Lombardia è cresciuta del 6%, confermando la solidità del proprio sistema economico e la capacità di attrarre investimenti industriali di qualità anche in una fase di forte incertezza".

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Pubblicato il 16 Luglio 2026