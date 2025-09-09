Attualità

Lombardia, la figlia di Iginio Massari in giunta? L’ipotesi

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Nelle ultime ore si parla con insistenza della figlia del noto pasticcere Iginio Massari, la manager dell'azienda di famiglia Debora, come new entry nella Giunta regionale della Lombardia. Secondo accreditate fonti parlamentari, in vista di un mini rimpasto nella squadra di Attilio Fontana, a Massari potrebbe essere assegnato l'assessorato al Turismo in sostituzione di Barbara Mazzali.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Settembre 2025

