L’omaggio a Gassman a La Magna Capitana

La penultima giornata del Foggia Film Festival inizia oggi con un omaggio a Vittorio Gassman per ricordare i cento anni dalla nascita. E per l’occasione la kermesse cambia location, spostandosi nella biblioteca La Magna Capitana dove alle 10 verrà proiettato il documentario “Vittorio Gassman- Il mattatore” di Matteo Berdini. L’ingresso è riservato a studenti ed insegnanti.Alle ore 11 sempre in biblioteca la conversazione con Enzo Verrengia. Interverranno il direttore del Foggia Film Festival Pino Bruno e la direttrice della biblioteca Gabriella Berardi, quindi la presentazione del progetto di digitalizzazione degli oltre 33 mila manifesti cinematografici e delle locandine della biblioteca. Ingresso libero.Il pomeriggio è dedicata alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e la rassegna cinematografica torna nella tradizionale location dell’Auditorium Santa Chiara in via Arpi. Dalle 17.30 è prevista la proiezione di ben otto cortometraggi, in concorso e non, che vedono fra i protagonisti gli attori Barbara De Rossi, Massimo D’Apporto, Lello Arena e Giovanni Storti.Alle 19.30 per la sezione Library/Dialoghi la scrittrice Annamaria Minunno presenta il libro di cui è coautrice “Io valgo di più – Storie di bullismo e cyberbullismo”.La serata si conclude con la proiezione di due documentari fuori concorso: “Sogni di carta” di Claudio D’Elia con Alice Sabadini (alle 20) e Il vecchio e la bambina con Totò Onnis e Maria Grazia Cucinotta.Sul sito del festival dettagli e schede delle opere.La kermesse è promossa e co-organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia “La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno” e il Settore Cultura Città di Foggia, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Coop Alleanza 3.0 per il sociale.

