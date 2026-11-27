“Riandrò al derby per la prima volta” dopo molto tempo. “Questa Lazio funziona” e sta dando “grandi soddisfazioni”. La contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito è “legittima” ma “ci sono altri modi per contestare” e “vedere l’Olimpico vuoto non mi piace”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida intervistato dal direttore Davide Desario ad ‘AdnTalks’ sul derby Lazio-Roma del 13 dicembre.



Pubblicato il 27 Novembre 2026