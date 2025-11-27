Loizzo: “Su Hiv intendiamo potenziare educazione e cure”

(Adnkronos) – "Le malattie sessualmente trasmesse, e quindi tra queste l'Hiv, preoccupano moltissimo il ministero della Salute e l'attività di governo. Noi abbiamo tantissimi nuovi casi legati alla disinformazione e soprattutto all'educazione sessuale tra i ragazzi. Quello che noi intendiamo potenziare è soprattutto l'educazione alla formazione dei ragazzi, prima ovviamente dell'inizio delle loro attività sessuale, e soprattutto potenziare tutte quelle cure che rendono diverso il decorso della malattia". Così la deputata Simona Loizzo, capogruppo della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, in occasione dell'evento 'Ist-Hiv Call 2025', oggi a Roma. "Abbiamo aspettato con ansia questi nuovi farmaci che sono in grado di immunizzare il paziente per l'Hiv. Hanno cambiato e cambieranno ulteriormente il decorso della malattia – sottolinea – Ogni investimento in nuove terapie che possono cambiare il decorso della malattia, immunizzando il paziente, sono per noi il gold standard della prevenzione".

—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Novembre 2025