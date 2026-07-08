Logistica, Alis riunisce istituzioni e imprese a Manduria sugli scenari geopolitici

(Adnkronos) – Le nuove dinamiche geopolitiche internazionali, la competitività della logistica e delle filiere strategiche, la sicurezza energetica, le prospettive economiche del Mezzogiorno e il ruolo centrale degli hub pugliesi nello sviluppo del Mediterraneo sono stati al centro dell'evento Alis “L'impatto degli scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali”, moderato da Bruno Vespa e svoltosi ieri nella suggestiva cornice della Masseria Li Reni di Manduria. Anche quest'anno Alis ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del Governo, del sistema portuale, delle imprese e del mondo produttivo per un confronto di alto profilo sulle grandi trasformazioni che stanno interessando il commercio internazionale e le reti logistiche globali. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Manduria Domenico Sammarco, del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Giovanni Gugliotti e del Deputy Chairman of the Executive Board di Und (la principale associazione del trasporto stradale in Turchia) Kadir Çirkin, il Presidente di ALIS Guido Grimaldi ha aperto i lavori introducendo i principali temi dell'incontro. “Abbiamo scelto ancora una volta la Puglia perché rappresenta una delle principali porte marittime dell’Italia verso i mercati internazionali e perché il Sud continua a dimostrare una straordinaria capacità di crescita”, ha dichiarato il Presidente di ALIS Guido Grimaldi. “Il Mezzogiorno registra per il quarto anno consecutivo una crescita del PIL superiore al resto del Paese e rappresenta l’area che ha contribuito maggiormente all’aumento dell’occupazione. Sono dati che confermano quanto sia importante continuare a investire in infrastrutture, intermodalità, innovazione e formazione. Per questo continuiamo a promuovere occasioni di confronto tra istituzioni e imprese, convinti che soltanto attraverso una visione condivisa sia possibile rafforzare la competitività dell’Italia e creare nuove opportunità di crescita per il nostro sistema produttivo. Abbiamo ribadito inoltre che investire nell’intermodalità significa sostenere l’export, attrarre nuovi investimenti, creare occupazione qualificata e rafforzare lo sviluppo delle nostre imprese”, ha aggiunto Grimaldi. “Ringrazio davvero Bruno Vespa per la straordinaria e consueta ospitalità e per aver offerto ancora una volta la sua autorevolezza e professionalità nella conduzione di un evento così importante che si inserisce in un quadro globale di continue trasformazioni geopolitiche ed economiche. Ci tengo inoltre a ringraziare tutti i nostri ospiti e gli autorevoli relatori per il prezioso contributo offerto al confronto, tra cui il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ed il Sottosegretario di Stato alle politiche per il Sud Luigi Sbarra. Insieme continuiamo a costruire una visione condivisa per rafforzare la competitività dell’Italia e sostenere la crescita delle nostre imprese”, ha proseguito il Presidente Grimaldi. L’evento è proseguito con il panel "Infrastrutture, innovazione e competitività: la leadership italiana nel Mediterraneo", a cui hanno preso parte il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud Luigi Sbarra, il Presidente Filiera nazionale ITS per la Mobilità sostenibile Silvio Busico, l’AD di TransItalia Luigi D’Auria, l’Executive Vice President Gas Assets Edison Fabrizio Mattana e il Direttore Short Master in Economia, Diritto e Management grandi infrastrutture logistiche dell’Università di Bari Ugo Patroni Griffi. Successivamente si è svolto il panel "Filiere produttive e mercati globali: le nuove priorità del Paese", in cui intervenuti il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera Sergio Liardo, l’ad di FS Logistix Sabrina De Filippis, il vicepresidente e direttore Generale di ALIS Marcello Di Caterina, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e il Presidente dell’AdSP del Mar Adriatico Meridionale Francesco Mastro. Il Viceministro al Mit Edoardo Rixi ha valorizzato il percorso avviato dal Governo in tema di portualità italiana: “La Riforma dei porti è una sfida decisiva per rendere il nostro sistema logistico più efficiente, moderno e competitivo. Più coordinamento, semplificazione, digitalizzazione e una governance capace di accompagnare la crescita dei traffici: è da qui che passa la capacità dell’Italia di rafforzare il proprio ruolo nel commercio internazionale. Investire nelle infrastrutture significa costruire il futuro del Paese”. Il sottosegretario al Sud Luigi Sbarra ha inoltre sottolineato l’importante azione del Governo volta a rafforzare la crescita dell’economia e dell’occupazione del Mezzogiorno: “Il nostro compito è consolidare e rafforzare il lascito positivo del PNRR, straordinario anche per la prospettiva che ha determinato nel Mezzogiorno. Il Sud cresce negli ultimi quattro anni più di altre aree del Paese per il combinato disposto dell’impatto dello stesso PNRR e della riforma della politica di coesione voluta da questo Governo, unitamente alla destinazione di risorse importanti per giovani, donne e lavoratori svantaggiati. Poi c’è la ZES unica, importante fattore di crescita al Sud. In presenza di politiche pubbliche efficaci, dunque, di risorse certe, di programmazione, governance, obiettivi, il Sud è pronto a ripartire”. Momento particolarmente significativo della serata è stata la firma del Protocollo d’intesa tra Alis e Confagricoltura, sottoscritto dai Presidenti Guido Grimaldi e Massimiliano Giansanti. L’accordo rafforza la collaborazione tra la filiera della logistica e quella dell’agroalimentare con l’obiettivo di sviluppare iniziative comuni per sostenere la competitività dei settori produttivi, promuovere infrastrutture sempre più efficienti, favorire l’innovazione, l’intermodalità e l’internazionalizzazione delle imprese, contribuendo alla valorizzazione del Made in Italy sui mercati nazionali e internazionali. Oltre alla promozione congiunta di eventi, tavoli di lavoro, studi e momenti di approfondimento tecnico, il Protocollo prevede la partecipazione e collaborazione nell’ambito di AgriFuture Italia – Osservatorio di Confagricoltura sulle Infrastrutture per la Competitività dell’Agroalimentare, al fine di sviluppare analisi e iniziative capaci di migliorare l'efficienza delle infrastrutture e della logistica a beneficio delle imprese e dell'intero Sistema Paese. “Oggi le imprese agricole scontano la frammentazione delle iniziative tecnologiche e l’assenza di una lettura sistemica dei dati produttivi territoriali. ALIS è il partner ideale con cui collaborare al nostro Osservatorio AgriFuture Italia e con cui contribuire a colmare i gap infrastrutturali che incidono direttamente sulla competitività dell’agroindustria. L’intelligenza artificiale, le reti digitali e l’intermodalità sono fattori-chiave per la crescita del Settore Primario e, di conseguenza, del Sistema Paese. Confagricoltura è pronta a fare la propria parte”, ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. “La collaborazione con Confagricoltura rappresenta un passaggio strategico perché unisce due pilastri dell’economia italiana: la logistica e l’agroalimentare. Vogliamo costruire un percorso condiviso fatto di progetti concreti, innovazione, sostenibilità e sviluppo infrastrutturale, mettendo a sistema competenze ed eccellenze che rendono il nostro Paese competitivo nel mondo. Fare squadra tra associazioni, imprese e istituzioni significa creare valore aggiunto per l’intero sistema economico nazionale e offrire nuove prospettive di crescita, soprattutto al Mezzogiorno, che continua a dimostrare una straordinaria capacità di sviluppo e di attrazione degli investimenti”, ha concluso il Presidente di Alis Guido Grimaldi.

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Pubblicato il 8 Luglio 2026