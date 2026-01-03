Attualità

Lodi, investito dopo una lite in strada: muore 49enne

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un uomo di 49 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un suv, nella tarda serata di ieri a Lodi. Secondo alcune testimonianze, prima di essere investito, l'uomo avrebbe avuto una discussione in strada con il conducente dell'auto.  A lanciare l'allarme, al 112 Nue, sarebbero stati alcuni residenti della zona. I sanitari dell'Areu 118, intervenuti sul posto, hanno trovato il 49enne riverso a terra; hanno tentato di rianimarlo, ma l'uomo è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lodi, che ora stanno conducendo le indagini con il coordinamento del pm Aurora Stasi. I militari hanno ritrovato l'auto parcheggiata sulla stessa via dove si sono verificati i fatti. Sul veicolo sono state trovate tracce di sangue ed elementi compatibili con l'investimento.  Stando ad alcune testimonianze raccolte dai carabinieri, pare che prima dell'investimento tra la vittima e il conducente del suv ci sia stata una violenta discussione, sfociata in una colluttazione. I motivi all'origine della lite sono tuttora al vaglio degli investigatori. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Venezuela, l’arresto di Maduro e il giallo della foto che circola online

19 minuti fa

Fiocco rosa per Anna Tatangelo, è nata la secondogenita Beatrice

48 minuti fa

Seggiovia bloccata in Trentino, evacuati in 160

52 minuti fa

Da ‘L’invenzione del colore’ di Raimo a ‘La piccola fiammiferaia’ di Lacombe, le novità in libreria

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio