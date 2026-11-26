Locatelli: “”La sfida è riforma sulla disabilità per riorganizzazione del sistema di welfare e presa

“Con l’approvazione della legge sui caregiver familiari possiamo distribuire 260 milioni e dare un riconoscimento dignitoso a queste persone che amano, curano e non vogliono essere sostituite nel senso che vogliono essere accompagnate dalle Istituzion”, ha detto Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, a margine della 43sima Assemblea annuale Anci in corso a Verona.



Pubblicato il 26 Novembre 2026