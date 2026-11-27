(Adnkronos) – “Nel corso degli anni ci sono stati investimenti sia da parte dei Comuni, sia da parte delle Regioni e del Governo che hanno migliorato la qualità della vita delle persone con disabilità. Adesso la sfida è mettere a terra pienamente la riforma sulla disabilità che accompagna il cambiamento con una riorganizzazione del sistema di welfare e di presa in carico”. A dirlo Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, a margine della 43sima Assemblea annuale Anci in corso a Verona.

“Con l’approvazione della legge sui caregiver familiari – ha spiegato – possiamo distribuirne 260 milioni e ho chiesto anche in legge di bilancio di poterne aggiungere altri e dare un riconoscimento dignitoso a queste persone che amano, curano e non vogliono essere sostituite nel senso che vogliono essere accompagnate dalle Istituzioni. Serve una grande spinta all’innovazione dei servizi perché non possiamo pensare di ragionare con la messa al centro della persona, dei suoi bisogni senza rinnovare i servizi che purtroppo sono gli stessi da 50 o 60 anni”.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026