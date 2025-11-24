Lobuono: “Avrei avuto bisogno di due o tre mesi di tempo”
”Mi dispiace molto che quasi il 60 per cento degli elettori non si sono recati alle urne. Un dato preoccupante per la tenuta democratica di tutta la regione, del Paese, e la politica deve fare qualcosa per riconquistare gli elettori che si sono allontanati e sono disillusi dall’azione politica. Dobbiamo riflettere tutti”. Così il candidato del centrodestra, Luigi lobuono, in conferenza stampa nel suo comitato elettorale a Bari. ”Il fatto che abbia votato solo il 40 per cento deve fare allarmare tutti quelli che hanno a cuore la democrazia – ha aggiunto -. Se tanto mi dà tanto, fra 15-20 anni voteranno il 10 per cento degli elettori”. “Trentacinque giorni sono pochissimi, girare la Puglia porta via molto tempo e più di quello che ho fatto non potevo fare. Avrei avuto bisogno di due o tre mesi di tempo per visitare tutte le cittadine come avrei voluto. Sono stato presente dalla Capitanata al Salento, ho girato la Puglia in lungo e in largo nei limiti del possibile per i giorni che avevo a disposizione”. Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Luigi Lobuono, a margine della sua conferenza stampa nel comitato elettorale. “Rimpianti non ne ho – ha aggiunto – mi spiace solo che si sia recato al voto solo il 40% degli aventi, diritto perché questo è un grande problema per la democrazia”. Lobuono ha evidenziato che “l’obiettivo finale è lavorare nell’interesse dei cittadini e questo farò dall’opposizione. Ho chiamato subito Decaro al telefono quando ho visto che il dato era ampio e non recuperabile, ho fatto a lui i complimenti e gli ho detto che da parte nostra avrà un’opposizione seria, responsabile e rigida. Ma lui potrà contare su persone serie che vogliono fare l’interesse dei cittadini”
