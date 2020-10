Lo zelo rivoluzionario di Carmelo Palladino

Il 23 ottobre 1842, a Cagnano Varano, da famiglia altolocata (suo padre, Antonio era avvocato e sua madre, Raffaella Fiorentino, aveva origini nobiliari) nasceva Carmelo Palladino. Mandato a Napoli a studiare, il giovane Carmelo si laureò presto in Giurisprudenza, ma non vestì mai la toga, attratto dalle idee di Bakunin, l’anarchico russo che in quegli anni si era stabilito in quella città per cercare adesioni alla Associazione Internazionale dei Lavoratori. Coinvolto nel movimento rivoluzionario, Palladino entrò in contatto, ora di persona, ora per via epistolare, con i maggiori rappresentanti del movimento rivoluzionario : Marx, Engels, Cafiero, Costa. Malatesta… Divenne pubblicista scrivendo su numerosi giornali e opuscoli socialisti e collaborò attivamente all’istituzione di una scuola per gli operai associati all’Internazionale. Il crescente successo dell’iniziativa preoccupò talmente il Governo che il 14 agosto 1871 il Ministro dell’Interno Lanza ordinò la chiusura della scuola e il sequestro del materiale propagandistico. Il provvedimento portò anche all’arresto della maggior parte degli insegnanti, tra cui Carmelo Palladino. Dalla successiva istruttoria, però, non emersero elementi incriminanti e gli arrestati furono rimessi in libertà. Convinto a questo punto della necessità di allargare l’azione, Palladino abbandonò Napoli per tornare in Puglia a costituire circoli anarchici (a parte quelli che si formarono in Terra di Bari, sorsero circoli a Foggia, Cerignola, Bovino, Cagnano Varano, Carpino e Sannicandro Garganico). Ristabilitosi definitivamente nel paese d’origine, alternò l’impegno politico all’esercizio dell’attività forense per conto del Comune. Nel 1881 di nuovo la polizia gli fu di nuovo addosso : A Palladino era giunto un pacco contenente manifesti in lingua francese che incitavano alla rivolta. La cosa non ebbe conseguenze, ma nel 1889 il Nostro venne incarcerato dietro l’accusa di “cospirazione diretta a distruggere la forma di governo eccitando i cittadini ad armarsi contro lo Stato”.’ Fu presto scarcerato con un’ordinanza del Tribunale di Lucera. Infine, il 19 gennaio 1896 una persona rimasta sconosciuta lo assassinò per strada, davanti al portone di casa. Alcune fonti parlano di “sicario” di un “colpo d’ascia”. Di sicuro l’assassino non venne mai individuato, il che è strano. In un paesino di pochissime anime un delitto compiuto per strada e in termini così ‘plateali’ (se è vero la faccenda dell’ascia) non può non aver avuto testimoni. Forse i testimoni furono intimiditi e l’assassino veniva da lontano. La vendetta personale ci pare più credibile di quella politica. Palladino, abbiamo detto, esercitava l’attività di procuratore per conto del Comune. Forse che in qualche circostanza aveva, e con ‘zelo rivoluzionario’ ostacolato i disegni di qualche tracotante terriero ?… I nemici del popolo non tollerano queste ‘libertà’.

Italo Interesse

Condividi sui Social!