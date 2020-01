Lo Startup Weekend torna in Camera di Commercio

Fino al 19 gennaio 2020 la Cittadella dell’Economia di Foggia ospiterà la 4^ edizione dell’evento (nato dal format internazionale del gruppo statunitense Techstars) che sarà dedicata al ‘SoundsFood’. L’appuntamento è fissato per oggi alle ore 18 nell’auditorium della Camera di commercio di Foggia. Tre giornate di lavori intensi per accompagnare i giovani partecipanti a mettersi alla prova su un’idea imprenditoriale innovativa. «Abbiamo creduto sin dalla prima edizione nella formula di Startup Weekend, proprio per offrire ai giovani, che sempre più numerosi sono pronti a mettersi in gioco per avviare nuove imprese, una possibilità immediata sulle tematiche della creazione di impresa, scegliendo di aderire ad un format incentivante per le loro capacità. Con questa edizione – afferma il Presidente di Camera di commercio Damiano Gelsomino – consolidiamo l’esperienza fin qui maturata e diamo la possibilità di sfruttare i percorsi di innovazione e sperimentazione in settori trainanti della nostra economia, e questo anche grazie all’impegno del sistema camerale con il programma PID, Punto Impresa Digitale». L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Foggia Startup che quest’anno ha condiviso con l’ente camerale la scelta di caratterizzare l’evento sulle opportunità di business offerte da settori, come quello del food, che rappresentano punti di forza per il nostro territorio. Un indotto sempre in fermento, quello delle start up, che in provincia di Foggia registra un numero di iscritte presso la sezione speciale della Camera di commercio di circa 50, su un totale nazionale di 10.906 e a fronte di 432 in Puglia, con la maggioranza di esse che opera nell’ambito dei servizi (dati Registro Imprese). Un interesse che si colloca soprattutto tra i giovani che guardano sempre con maggiore curiosità alle dinamiche e alle sfide che l’innovazione tecnologica rende sempre più accessibili. Ad ispirare e guidare i gruppi di lavoro, per trasformare in 54 ore le idee in startup, saranno founder di startup di successo, speaker e coach provenienti dal mondo startup, spin-off e dell’Università. Saranno loro a sostenere i partecipanti con i loro consigli e gli speech tecnici, oltre a guidarli alla scoperta di aspetti particolari dei diversi settori del Foodtech.

Condividi sui Social!