Lo scandalo delle graduatorie: “Basta, siamo pronti alle barricate”

E’ da sempre tasto dolente, quello di concorsi e assunzioni alla Regione Puglia dove, al netto di antiche e ben radicate manfrine di politici e amministratori per sistemare amici e parenti, rimane da sempre l’endemica carenza di personale in servizi ed enti o agenzie collegate alla Regione. E allora bisognerebbe spiegare ai tantissimi che ancora vi partecipano, per quale motivo restano sistematicamente in piedi e poi ignorate – dopo i concorsi banditi dallo stesso Ente – graduatorie piene zeppe di candidati idonei. Tutta gente evidentemente senza santi in paradiso, per dirla in maniera nuda e cruda. Graduatorie che si lasciano cadere come castelli di sabbia, dopo anni di speranze e illusioni di centinaia e centinaia di giovani disoccupati/inoccupati pugliesi illusi, lisciati e infine…lasciati scadere. E così si formano comitati di idonei che non hanno vinto i loro concorsi, ma sperano in uno scorrimento di quella graduatoria che sembra non arrivare mai. E così si stilano comunicati, interrogazioni e interpellanze per smuovere una classe politica che rimane sorda e inchiavardata in impenetrabili torri d’avorio. Uno degli esempi è la graduatoria del concorso unico regionale dell’Azienda Sanitaria Locale/Barletta-Andria-Trani per collaboratori amministrativi/Cat. ‘D’. Una graduatoria in cui -tanto per cambiare – dinanzi alla carenza accertata di fabbisogni di personale, s’è deciso di non procedere allo scorrimento. Procedendo a stabilizzare, però, i titolari di contratti a tempo determinato. Contratti – si badi – stipulati per sopperire a temporanee carenze aspettando l’espletamento del concorso; contratti ottenuti senza procedura concorsuale, disattendendo ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana. Dunque, un anno è trascorso dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di quel concorso indetto dall’Asl/Bat, anno in cui si sono moltiplicate le proroghe di contratti di personale a tempo determinato – senza alcuna procedura concorsuale – e non gli scorrimenti della graduatoria che, ad oggi, non hanno nemmeno coperto rinunce e dimissioni dei vincitori che la politica regionale ha deciso di revocare. Di questo e altro parliamo con Luca Lacerenza del comitato idonei collaboratori amministrativi Asl della provincia Bat.

Allora, da dove cominciamo?

<<Beh, parlando del concorso unico regionale per collaboratori amministrativi, categoria ‘D’, indetto dall’ASL/BT si può parlare quanto meno d’una gestione opaca della Regione; gestione che potrebbe avviare un’altra stagione di ricorsi al Tar/Puglia contro quei provvedimenti coi quali la Giunta pugliese ha inteso adottare i piani assunzionali del 2024. Piani nei quali non sono previste nuove assunzioni di collaboratori amministrativi, a fronte d’un fabbisogno accertato di diverse decine. È veramente desolante constatare il silenzio di Emiliano e degli assessori alla Salute e al Bilancio Palese e Piemontese, mentre noi siamo stati tacciati d’arroganza solo per aver chiesto rispetto dei sacrifici che ci hanno consentito di superare un concorso difficilissimo>>.

Beh, perlomeno sono stati banditi concorsi pubblici…

<<Va bene, ma bandire concorsi per poi decidere di non assumere dalle graduatorie, procedendo alle sole stabilizzazioni, oltre a essere una violazione del principio di efficienza, efficacia ed economicità amministrativa, è scorretto, immorale. E c’è pure la mancanza di rispetto e il sarcasmo dei burocrati del Dipartimento-Salute della Regione Puglia nei nostri confronti. Ma sappiano che nulla ci farà arretrare dai nostri propositi: siamo pronti alle barricate, quest’anno>>.

Ovviamente, per evitare il triste destino riservato alle graduatorie, avete rivolto le vostre istanze a chi decide le questioni del personale, in Regione?

<<Certo, abbiamo inviato ai consiglieri di maggioranza che si sono dichiarati vicini alle nostre istanze una proposta d’interrogazione ‘urgente’ all’assessore Palese, che speriamo venga raccolta e presentata, per conoscere le ragioni della procedura adottata per quelle stabilizzazioni che – a nostro parere – non tengono in conto diverse disposizioni di legge. Una su tutte? Il principio sancito dall’art. 35 del Testo Unico del Pubblico Impiego che prevede il rapporto percentuale del cinquanta percento tra personale stabilizzato e personale reclutato, attingendo dalla graduatoria in essere per lo stesso profilo, ma così non è stato!>>

Insomma, una violazione palese che Palese – il gioco di parole sorge spontaneo – non conosce o non vede…

<<Guardi, in questa storia abbiamo raccolto tanta amarezza. Leggiamo delle battaglie che il Partito democratico nazionale, dai banchi dell’opposizione, porta avanti in Parlamento per lo scorrimento delle graduatorie, dimenticando però che lì dove è al governo nei territori, la prassi è identica, se non peggiore a quella del governo, come nel caso della Puglia. Sul Concorso unico regionale per collaboratori amministrativi Asl, fino a oggi, abbiamo raccolto solo silenzi e indifferenza: dal segretario regionale del Partito democratico De Santis, come da tutti i parlamentari del territorio dello schieramento che a Roma si batte per lo scorrimento delle graduatorie: Pagano, Boccia, Lacarra. Lo stesso silenzio del sindaco di Bari, nonché presidente Anci/nazionale>>.

E i sindacati che sbraitano per far lavorare i giovani del Sud, li avete informati di illegalità, soprusi e indifferenza nella Puglia della sinistra democratica e illuminata?

<<Abbiamo rappresentato ai sindacati delle principali sigle nazionali, le nostre ragioni, ma siamo ancora in attesa. Una cosa però è certa: non ci fermeremo, almeno fin quando non avremo giustizia. Il prossimo tavolo di confronto, rinviato a gennaio, deve farsi carico in maniera risoluta della situazione, diversamente sarà battaglia su tutti fronti, di qui fino alle elezioni Europee e poi Regionali. Una domanda, però, vorremmo rivolgerla al presidente uscente Emiliano: come intende congedarsi dai pugliesi? Come intende essere ricordato? Lasciando cadere i nostri appelli? Lasciando scadere la nostra graduatoria per un concorso che la Regione ha atteso per anni e che non è certo costato poco, alle casse dell’Ente? Se questa è l’eredità che lascerà alla Puglia, dopo dieci anni di governo…>>

Francesco De Martino



Pubblicato il 9 Gennaio 2024