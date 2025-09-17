Attualità

Livorno, carcassa di balenottera spiaggiata davanti alla Terrazza Mascagni

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una carcassa di balenottera, in parziale decomposizione, è stata trovata spiaggiata sugli scogli davanti alla Terrazza Mascagni a Livorno. La scoperta è avvenuta questa mattina. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto, i tecnici dell'ufficio ambiente del Comune e di Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. La balenottera è lunga circa 16/17 metri e pesa circa 40 tonnellate, precisa il Comune. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Mici, Leone (Amici Italia): “Nella maggioranza dei pazienti problemi di aderenza alle cure”

5 minuti fa

“Sei grassa e brutta”, picchia e insulta moglie e figlia: arrestato 61enne nel Napoletano

10 minuti fa

Agricoltura, Caputo (Regione Campania): “Con Campania Mater costruiamo modello agricolo futuro”

24 minuti fa

Agricoltura, Lollobrigida: “Campania eccellenza da proteggere. Governo mai così vicino al settore”

30 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio