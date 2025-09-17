Livorno, carcassa di balenottera spiaggiata davanti alla Terrazza Mascagni

(Adnkronos) – Una carcassa di balenottera, in parziale decomposizione, è stata trovata spiaggiata sugli scogli davanti alla Terrazza Mascagni a Livorno. La scoperta è avvenuta questa mattina. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto, i tecnici dell'ufficio ambiente del Comune e di Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. La balenottera è lunga circa 16/17 metri e pesa circa 40 tonnellate, precisa il Comune. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Settembre 2025