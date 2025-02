Livorno, anziana morta in casa per un malore: trovata dopo 5 mesi

(Adnkronos) – Era morta in casa da mesi, forse da agosto. Il dramma della solitudine in un'abitazione nel centro di Collesalvetti (Livorno) per un'ex operatrice socio-assistenziale di 78 anni, Maria Marcellina Boscolo Bibi, originaria di Chioggia (Venezia), che viveva sola. A dare l'allarme, come riporta oggi l'edizione locale de 'Il Tirreno', è stata la proprietaria dell'appartamento dove viveva in affitto, che le ha suonato al campanello perché la donna da tempo non saldava più il canone mensile A entrare nell'abitazione sono stati i vigili del fuoco, che hanno trovato il corpo della 78enne in avanzato stato di decomposizione. Il medico intervenuto con l'ambulanza ha stabilito che il decesso sarebbe avvenuto all'incirca cinque mesi fa, probabilmente ad agosto stando a una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, a causa di un malore. Sul posto anche un medico legale per un primo esame esterno della salma ed i carabinieri. La casa appariva in ordine e in base ai primi rilievi medico-scientifici è stata esclusa ogni ipotesi di morte violenta. La Procura ha poi disposto l'affidamento della salma ai parenti per il funerale e non è stata prevista l'autopsia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Febbraio 2025