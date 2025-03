Liverpool-Newcastle: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Tempo di finali in Inghilterra. Oggi, domenica 16 marzo, va in scena a Wembley la finale di Carabao Cup, la coppa di lega inglese, tra Liverpool e Newcastle. I Reds sono reduci dalla cocente eliminazione in Champions League, dove sono stati battuti dal Paris Saint-Germain ai calci di rigore, mentre i Magpies sono sesti in Premier League. La sfida tra Liverpool e Newcastle è in programma oggi, domenica 16 marzo, alle ore 17.30. Ecco le probabili formazioni:

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Quansah, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota. All. Slot

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Barnes. All. Howe Liverpool-Newcastle sarà trasmessa in diretta esclusiva sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. Il match sarà visibile quindi sia in streaming che tramite smart tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Marzo 2025