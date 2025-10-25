Attualità

Liverpool ancora ko, Brentford vince 3-2

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Non accenna a fermarsi la crisi del Liverpool che non riesce più a vincere in Premier League. I Reds hanno incassato, infatti, il quarto ko consecutivo, cedendo per 3-2 sul campo del Brentford. Padroni di casa in vantaggio grazie ai gol di Dango Ouattara e Schade nel primo tempo, con Kerkez che riapre la gara prima dell'intervallo per la squadra di Slot, ma al 60', Igor Thiago firma il tris su rigore e non basta il ritorno al gol di Salah all'89'. Il Liverpool resta così a 15 punti, mentre il Brentford sale a 13.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Olio extravergine d’oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà

8 minuti fa

Ballando, Magnini in lacrime per Rosolino: “Combatte una battaglia silenziosa”

39 minuti fa

Morto a 83 anni Franco Mari, il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda

48 minuti fa

Berrettini-Sinner, botta e risposta… sui capelli: “Sei fortunato a non puzzare”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio