Attualità

“Livello sconcertante”, poi l’Italia batte la Francia: il tweet dell’ex ct Bleus Domenech scatena i tifosi sui social

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’Italia batte la Francia e il successo azzurro fa discutere anche… il passato. È diventato presto virale, su X, il tweet pubblicato ieri sera dall’ex ct dei transalpini Raymond Domenech. Alle 21:34, intorno alla fine del primo tempo della sfida di Nations League, l’ex allenatore francese criticato l’atteggiamento della Nazionale di Roberto Mancini: “Italia-Francia 1-1, un risultato insperato per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori nei passaggi facili, è sconcertante”.  

Il post del ct della squadra vicecampione del mondo 2006, sconfitto nella finale di Berlino proprio dall’Italia (allora guidata da Marcello Lippi) non è passato inosservato. E ha scatenato le reazioni di tanti tifosi azzurri, che a fine partita – dopo il grande successo per 3-1 della Nazionale di Mancini – hanno commentato con diversi sfottò (più o meno educati). Anche ricordando, ovviamente, i Mondiali 2006. La risposta più gettonata e ‘gentile’? “Raymond, quando ti passa?”. Probabilmente, mai.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Caso Jessica Scarpa, Berardi (Aiom): “Cure non dipendano dal codice postale del paziente”

36 minuti fa

Manovra, saltano i tagli alla scuola ma la Cgil attacca: “Confermato lo sciopero del 20 novembre”

37 minuti fa

Tumori, Berardi (Aiom): ‘estendere oltre i tre anni permanenza nell’Ffi per valutarne valore’

41 minuti fa

Tumori, Di Maio (Aiom): ‘accesso alle cure ancora condizionato da regioni e struttura’

41 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio