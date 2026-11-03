Liux Big debutta a Eicma

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Liux porta a Eicma 2026 il Big, veicolo elettrico urbano a due posti che utilizza biocompositi a base di fibra di lino per la monoscocca e la carrozzeria.

Omologato nella categoria L7e, il Big misura 2,76 metri di lunghezza, 1,50 di larghezza e 1,48 di altezza. Offre un bagagliaio da 240 litri e un peso dichiarato di 648 chilogrammi, batteria inclusa.

L’impiego della fibra di lino rappresenta uno degli elementi distintivi del modello. Secondo Liux, la soluzione consente di ridurre di circa il 40% il peso della struttura rispetto a un equivalente in acciaio e del 61% l’impronta di CO₂ associata al componente.

La gamma prevede batterie da 15 e 20 kWh. Per la prima, il costruttore dichiara un’autonomia di 215 chilometri nel ciclo WMTC e un consumo di 6,7 kWh per 100 chilometri; per la seconda, l’autonomia stimata raggiunge i 270 chilometri. La ricarica dal 20 all’80% con una potenza di 3,3 kW richiede, secondo i dati diffusi dall’azienda, 2 ore e 50 minuti.

Il motore elettrico, con trazione posteriore, sviluppa una potenza nominale di 15 kW e una massima di 35 kW, pari a 47 CV, con una coppia di 140 Nm. L’accelerazione da 0 a 50 km/h avviene in 4,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 90 km/h.

La dotazione comprende freni a disco e sospensioni indipendenti

MacPherson sulle quattro ruote, servofreno, assistenza alla partenza in salita, Auto Hold e frenata rigenerativa. A bordo sono previsti climatizzatore, strumentazione digitale da 7 pollici, alzacristalli e specchietti elettrici, telecamera posteriore e sensori di parcheggio. Completano l’equipaggiamento il tetto panoramico con vetri oscurati, la connettività Bluetooth, le prese Usb e l’app My Liux.



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Pubblicato il 3 Novembre 2026