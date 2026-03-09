Lite a Coffee Break, Morassut (Pd): “A elettori di centrodestra non importa dei contenuti”. Gasparri (Fi): “Razzista”

(Adnkronos) – “Gli elettori di centro-destra? Non gli importa dei contenuti, si mobilitano quando c’è un problema di pancia”, così il deputato Pd Roberto Morassut durante la puntata di oggi di “Coffee Break”. In chiusura del programma condotto da Andrea Pancani, Morassut, commentando la rimonta del “no” al referendum sulla giustizia delle ultime settimane, ha aggiunto “In queste settimane, oltre al fatto che il governo non è in grado di esercitare il suo potere politico secondo le norme costituzionali, è emerso anche un altro elemento: l’elettorato di centro destra è un elettorato a bassa intensità, dei contenuti gliene importa poco. Si mobilita quando c’è un problema di pancia, invece quando c’è da discutere di contenuti…” A quel punto Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha replicato: “Cioè abbiamo gli elettori scemi?”, e Morassut: “No, non dico questo, dico: a bassa intensità”. I due hanno iniziato a discutere ma i titoli di coda del programma erano già passati e Pancani ha dovuto dare la linea a “L’aria che tira”. Gasparri all’Adnkronos ha poi aggiunto: “Ci troviamo di nuovo davanti all’atteggiamento razzista della sinistra nei confronti dei nostri elettori. Vorrei capire poi chi sarebbero i sapienti, forse quelli che prendono il tax credit per film che non vede nessuno, ma che sono intellettuali di sinistra. Comunque noi siamo grati a Morassut, che è un politico che conosco da anni e con cui ho un rapporto civile e rispettoso, per questo ingiustificato disprezzo, perché come è già successo in passato, fa indignare le persone e le spinge ancora di più a votarci. Quindi contiamo che questa puzza sotto il naso sarà foriera di successo per chi come noi spera nella vittoria del sì al referendum”.

Pubblicato il 9 Marzo 2026