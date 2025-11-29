Attualità

‘Lista stupri’ in bagno liceo Giulio Cesare, Valditara: “Fatto grave da sanzionare duramente”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un elenco di nomi di ragazze, presumibilmente studentesse, accanto a una scritta 'Lista stupri', è apparso nella parete di un bagno del liceo romano Giulio Cesare e denunciato dal collettivo studentesco Zero alibi. "Quanto successo al liceo Giulio Cesare con pesanti offese sessiste rivolte ad alcune studentesse è un fatto grave – commenta il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara – che va indagato e sanzionato duramente. Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere. Verificheremo anche come stanno andando all'interno del liceo i corsi di educazione al rispetto della donna e di educazione alle relazioni previsti per la prima volta obbligatoriamente dalle nuove Linee guida sulla educazione civica e che lo scorso anno hanno dato risultati molto importanti nella gran parte delle scuole superiori italiane. Il rispetto è un valore imprescindibile. Nella scuola italiana non vi è spazio per la violenza e la discriminazione". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Hong Kong, salvate 144 persone dopo l’incendio: ancora 150 i dispersi

8 minuti fa

Ballando con le stelle, Lucarelli: “Liti con Milly Carlucci e vado via? Invenzioni”

16 minuti fa

Ucraina, Kiev ancora sotto attacco: raffica di missili e droni. Zelensky: “Russia colpisce strutture civili”

23 minuti fa

Dalle ricette di Iva Zanicchi all”Album Morante’, le novità in libreria

27 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio