Liscio: “Solo fake news: nessun lavoratore licenziato in Tekra”

«È successo di nuovo. Ad altri 22 operai Tekra non è stato rinnovato il contratto. Eppure questo continuo ciclo di assunzioni e mancati rinnovi è la controprova che l’aumento del personale adibito alla raccolta è evidentemente necessario in via indeterminata. Stiamo parlando di un servizio che già non soddisfa nessuno alle condizioni date!». Commenta così il consigliere Sgarro le notizie provenienti dall’azienda che si occupa del servizio di raccolta e spazzamento a Cerignola, dove per l’ennesima volta non è stato prolungato il contratto agli operatori assunti a termine.

«Oltre alle tante migliorie che Tekra non ha fatto, né farà mai, – continua Sgarro- oltre alle prese in giro sulle compensazioni, l’azienda non rispetta nemmeno l’impegno ad assicurare il numero giusto di operatori addetti al servizio, a questo punto nel complice silenzio dell’amministrazione comunale».

«Tekra ha uno dei contratti più remunerativi d’Italia, fare la “cresta” sul personale tra demansionamenti e lavoratori “usa e getta”, è diventato un vergognoso e inaccettabile modo di fare, inaccettabile per la nostra cultura politica, incomprensibile a fronte di una città sporca e invivibile. È necessario che l’azienda rinunci a parte dei milioni di euro di utile che porta ad Angri per migliorare il servizio a Cerignola, ed è necessario che rispetti i lavoratori cerignolani»

«Nel frattempo desta preoccupazione il comportamento assunto dall’amministrazione comunale. Nulla è trapelato sul rinnovo del contratto a Tekra. Per come si stanno mettendo le cose c’è da scommettere che la Tekra a Cerignola ci metterà le radici. C’è da scommettere anzi che farà il salto di qualità, diventando il gestore unico di ARO. Ma non è per questo che è stato votato chi oggi siede sugli scranni di Palazzo di città, se lo dovrebbe ricordare e alla cittadinanza dovrebbe rendere conto».

Da palazzo di città arriva la smentita: “Nessun lavoratore è stato licenziato o sarà licenziato. Si tratta di persone che hanno normalmente concluso un percorso lavorativo a tempo determinato e che avevano liberamente scelto di firmare un contratto della durata di tre mesi. Cosa porti le opposizioni a parlare di licenziamento è un mistero”. Così l’assessore all’ambiente del Comune di Cerignola, Mario Liscio, interviene sulle recenti polemiche che hanno investito 22 lavoratori stagionali assunti a partire dal 1° giugno-13 luglio per i 90 giorni successivi.

“Le parti hanno deciso di firmare un contratto a tre mesi, terminati i quali- specifica Liscio- ovviamente c’è la cessazione del rapporto, come succede con tutti i contratti a tempo determinato del mondo. Si confonde l’istituto del licenziamento con quello del contratto a termine. È una sterile polemica a danno degli stessi lavoratori”. “Da quando ci siamo insediati – dichiara il sindaco Bonito- nessun lavoratore ha perso il lavoro e questa è un’eventualità che mi sento di escludere con forza. Siamo oltre la bassa politica. Quando si fa speculazione su contratti a tempo determinato, scambiandoli per licenziamenti, come hanno fatto Metta e Sgarro, significa che al ruolo nobile della politica e dell’opposizione si è dato un significato miserevole. Metta e Sgarro sulla stessa lunghezza d’onda: complimenti ad entrambi”.

