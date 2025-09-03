Attualità

Lisbona, si schianta la funicolare Gloria: almeno tre morti e 20 feriti

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Almeno tre persone sono morte e venti sono rimaste ferite oggi, mercoledì 3 settembre, a Lisbona a causa del deragliamento e dello schianto della funicolare Elevador da Gloria, attrazione popolare tra i turisti. Lo comunicano i servizi di emergenza portoghesi, stando a quanto riportano le testate locali.  In un comunicato, il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa esprime il suo "profondo rammarico" per l'incidente, esprimendo il suo cordoglio e la sua solidarietà alle famiglie colpite, insieme alla speranza che l'accaduto "venga rapidamente chiarito dalle autorità competenti". Le immagini provenienti dal luogo mostrano il mezzo, che trasporta le persone su e giù per una collina nella capitale portoghese, gravemente danneggiato e riverso su un lato, con operatori di emergenza che tirano fuori persone dalle lamiere.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sanremo, c’è l’accordo tra Rai e Comune per il festival

1 ora fa

Vuelta, l’undicesima tappa finisce in anticipo per proteste pro-pal: cos’è successo

1 ora fa

L’associazione dei ‘professori’ sancisce che a Gaza è genocidio. Ma bastano 30 $ per farne parte

2 ore fa

Parata della vittoria, a Pechino c’è anche D’Alema: cosa ha detto

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio