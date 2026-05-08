L’ironia di Fiorello su Rubio a Roma: “In regalo alla Meloni perizoma di Stato”

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La visita a Roma del segretario di Stato Usa Marco Rubio finisce nel mirino di Fiorello, che nella puntata di oggi della 'Pennicanza' non ha fatto mancare il suo tocco ironico sull'argomento: “Era in Vaticano e poi ha incontrato anche la Meloni. Pensate, ha visto le foto in lingerie e pensava fossero vere! Non sapeva fossero generate dall'intelligenza artificiale. Per questo pare le abbia portato in regalo un perizoma di Stato! Dopo l'incontro poi c'è stato un altro scambio di doni: Meloni indossava il cappellino Maga, Rubio uno con la scritta 'Te Possino'!”. Sull'argomento Fiorello ha fatto intervenire anche un esilarante Camerlengo direttamente dalle stanze del Vaticano: “Rubio? Si è presentato con un regalo, una palla di rugby fatta di vetro… sicuramente l'ha comprata in aeroporto prima di venire, c'era ancora scritto 'made in China' dietro! E noi? Gli ho confezionato con la mia manina una penna di legno di ulivo… con un mortaretto dentro! Così quando la darà a Trump, esplode! Un piccolo attentato, niente di che, al massimo si brucia un polpastrello! Poi si è presentato a Roma con 48 macchine: quando la prima stava in Vaticano, l'ultima stava ancora all'aeroporto! Un traffico impazzito, tanto che Nostro Signore, proprio Lui, ci ha detto: 'Cosa sono tutte queste imprecazioni che arrivano dal Raccordo Anulare?'”.

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Pubblicato il 8 Maggio 2026